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Картинки дня: 15 августа 2018 года, среда

Невероятно красивая гроза разразилась сегодня ночью над Минском

Этот снимок молодой Луны был сделан минувшей ночтю над английским городом Портсмут

В Индии с размахом отметили День Независимости

Фанаты устроили огненное шоу на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами АЕК (Греция) и «Селтик» (Шотландия)

В Пекине начала свою работу Всемирная конференция робототехники

В Северной Корее отмечают 73-ю годовщину освобождения от японского господства

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 37 человек

В ряде регионов Индии не прекращаются наводнения. Бедствие началось с приходом сезонных муссонных ливней

Десять человек, среди которых шесть детей, погибли в результате серии взрывов в Афганистане
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В США коллегия присяжных опубликовала доклад о надругательствах 300 католических священников над детьми
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С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в России понизится до 130 долларов за тонну
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Число жертв пожара в Греции возросло до 96
Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Болтона с российскими представителями в Женеве
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Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих