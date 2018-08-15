Картинки дня: 15 августа 2018 года, среда

Невероятно красивая гроза разразилась сегодня ночью над Минском
Этот снимок молодой Луны был сделан минувшей ночтю над английским городом Портсмут
В Индии с размахом отметили День Независимости
Фанаты устроили огненное шоу на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами АЕК (Греция) и «Селтик» (Шотландия)
В Пекине начала свою работу Всемирная конференция робототехники
В Северной Корее отмечают 73-ю годовщину освобождения от японского господства
Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 37 человек
В ряде регионов Индии не прекращаются наводнения. Бедствие началось с приходом сезонных муссонных ливней
Десять человек, среди которых шесть детей, погибли в результате серии взрывов в Афганистане