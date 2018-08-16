Картинки дня: 16 августа 2018 года, четверг

Столица Парагвая Асунсьон празднует 481-ю годовщину своего основания
Дети катаются на листях гигантских кувшинок. Снимок сделан на Тайване
Испанский «Атлетико» в третий раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. В финальном матче, прошедшем в Таллине, команда обыграла действующего победителя Лиги чемпионов мадридский «Реал». Встреча закончилась в дополнительное время со счётом 4:2
Жаркая погода установилась в Нью-Йорке
В Варшаве состоялся «Большой парад независимости» Польша празднует годовщину разгрома Красной армии под Варшавой во время советско-польской войны 1920 года
Каждые два года в Брюсселе на площади Гран-Плас появляется настоящее чудо – красочный ковер из цветов. Знаменитый «Цветочный ковер» создается из живых цветов, поэтому полюбоваться им можно только в течение нескольких дней
В Японии прошли мероприятия по случаю 73-й годовщины окончания Второй Мировой войны
Италия ввела режим чрезвычайного положения в связи с обрушением моста в Генуе. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, при этом правительство приняло решение объявить общенациональный траур в день похорон жертв трагедии
В Пекине проходит Всемирная конференция робототехники