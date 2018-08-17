Картинки дня: 17 августа 2018 года, пятница

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На центральной площади Брюсселя появился знаменитый ковер из сотен тысяч живых цветов. По традиции, его здесь выкладывают один раз в два года

В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом. Пассажирский автобус компании Flixbus перевернулся на трассе Росток — Берлин

Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" направляется в Средиземное море для усиления российской морской группировки в у берегов Сирии

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 164 человек

Роботов различных конфигураций и назначений представили в Пекине на Всемирной конференции робототехники

Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы

Сильнейший ураган обрушился на Киев минувшей ночью. В результате ливня весь центр украинской столицы к утру напоминал зону стихийного бедствия

В возрасте 76 лет умерла «королева соула» Арета Франклин. Причиной смерти великой американской певицы стало онкологическое заболевание. За три дня до кончины Франклин объявила о своем крайне тяжелом состоянии и заранее попрощалась с родными и близкими