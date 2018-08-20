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Картинки дня: 20 августа 2018 года, понедельник

На берег в районе поселка Пахачи Камчатского края после сильного шторма прибило труп огромного волосатого монстра. Ученые уже поспешили успокоить, заявив что скорее всего это останки кита.

Президент России Владимир Путин по пути в Германию на переговоры с Ангелой Меркель совершил частный визит в Австрию на свадьбу главы местного МИДа Карин Кнайсль.

Последствия наводнения из-за сильных ливней в центре украинского Львова.

Жительница Венесуэлы ждет своей очереди на границе с соседним Эквадором.

Футболист английского клуба "Манчестер Сити" празднует забитый гол на фоне фанатов.

В одном из кафе Тайваня желающие могут отведать мороженое в виде щенка мопса.

Слон и зебры прогуливаются по красотам национального парка Амбосели в Кении.

Военнослужащие армии и флота Индонезии держат в руках флаги призеров Азиатских спортивных игр во время церемонии награждения.

Прихожане одного из православных храмов Минска окропили святой водой яблоки в день "Яблочного спаса".
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