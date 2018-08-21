Картинки дня: 21 августа 2018 года, вторник

Протестующие в Университете Северной Каролины опрокинули памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, который был установлена в 1913 году.

Власти Венесуэлы проводят масштабную девальвацию национальной валюты. По новому официальному курсу за 1 доллар США можно получить 6 миллионов местных боливаров.

День святого Иштвана в столице Венгрии ознаменовался праздничным салютом над Дунаем.

Момент соревнований по фехтованию на Азиатских спортивных играх в Джакарте.

Бразильские полицейские проводят рейд против банд наркоторговцев на окраинах Рио-де-Жанейро.

Спортсменка из КНДР Йонг Мён Сук во время исполнения национального гимна на церемонии награждения Азиатских игр.

На встрече разделенных Корейской войной родственников 92-летняя жительница Южной Кореи встретилась со своим сыном из КНДР, которого она не видела уже 67 лет.

Судьи наблюдают за проходом воздухоплавателей контрольных отметок на на чемпионате мира в австрийском местечке Гросс-Зигхарц.

В понедельник число жертв землетрясений на индонезийском острове Ломбок возросло до 506 человек.