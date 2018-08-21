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В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»
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