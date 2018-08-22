Картинки дня: 22 августа 2018 года, среда

В годовщину событий 1968 года в одном из парков Праге появилась инсталляция в виде поверженной бронетехники.

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018».

У здания консульства России в Киеве прошел пикет с требованиями освободить режиссера Олега Сенцова.

На Азиатских спортивных играх в Джакарте начались соревнования в плавательном бассейне.

Вертолеты доставляют мешки с рисом для жителей районов Индии, пострадавших от сильного наводнения.

Трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи отдыхают во время обеденного перерыва.

Жители Крыма и туристы наблюдают за купанием слонов из местного цирка.

Президент Ирана Хасан Рухани побывал в кабине нового истребителя "Корсар", который стал первой подобной машиной собственного производства в исламской республике.

Любители видеоигр пробуют очередную новинку на крупнейшей европейской выставке индустрии Gamescom в Германии.