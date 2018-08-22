Картинки дня: 22 августа 2018 года, среда

В годовщину событий 1968 года в одном из парков Праге появилась инсталляция в виде поверженной бронетехники.
В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018».
У здания консульства России в Киеве прошел пикет с требованиями освободить режиссера Олега Сенцова.
На Азиатских спортивных играх в Джакарте начались соревнования в плавательном бассейне.
Вертолеты доставляют мешки с рисом для жителей районов Индии, пострадавших от сильного наводнения.
Трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи отдыхают во время обеденного перерыва.
Жители Крыма и туристы наблюдают за купанием слонов из местного цирка.
Президент Ирана Хасан Рухани побывал в кабине нового истребителя "Корсар", который стал первой подобной машиной собственного производства в исламской республике.
Любители видеоигр пробуют очередную новинку на крупнейшей европейской выставке индустрии Gamescom в Германии.