Картинки дня: 23 августа 2018 года, четверг

Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина выиграли чемпионат мира по танго, на который в Буэнос-Айрес приехали лучшие мастера этого танца.
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
В центре Киева прошел военный парад по случаю Дня независимости Украины.
Жительница Фарерских островов проходит мимо ежегодного улова черных дельфинов.
Свадебная фотосессия на фоне Собора Святого Павла в Лондоне.
Джина Гершон, актриса бродвейского мюзикла Trump Family Special, в роли супруги президента США.
Медики оказывают помощь борцу во время соревнований по греко-римской борьбе в рамках Азиатских игр.
Посетительница выставки похоронной индустрии, открывшейся в Токио, тестирует образцы продукции.
Молитва индийских мусульман у здания Главной соборной мечети в Дели.