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Картинки дня: 23 августа 2018 года, четверг

Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина выиграли чемпионат мира по танго, на который в Буэнос-Айрес приехали лучшие мастера этого танца.

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

В центре Киева прошел военный парад по случаю Дня независимости Украины.

Жительница Фарерских островов проходит мимо ежегодного улова черных дельфинов.

Свадебная фотосессия на фоне Собора Святого Павла в Лондоне.

Джина Гершон, актриса бродвейского мюзикла Trump Family Special, в роли супруги президента США.

Медики оказывают помощь борцу во время соревнований по греко-римской борьбе в рамках Азиатских игр.

Посетительница выставки похоронной индустрии, открывшейся в Токио, тестирует образцы продукции.

Молитва индийских мусульман у здания Главной соборной мечети в Дели.
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