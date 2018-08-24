Картинки дня: 24 августа 2018 года, пятница

Президент России Владимир Путин прибыл в Курск, отмечающий 75-летие победы в Курской битве.
Пуски снарядов из реактивной системы залпового огня "Торнадо Г" на полигоне в Алабино.
Аргентинская полиция провела обыски в доме бывшего президента страны Кристины Киршнер в рамках расследования дела о коррупции.
Жители и туристы Гавайских островов опустошили полки местных супермаркетов перед приходом мощного урагана Лэйн.
Стяги фанатов греческого футбольного клуба Олимпиакос во время игры Лиги Европы УЕФА.
Футболисты шотландского клуба Глазго Рейнджерс празднуют победный гол, забитый в ворота ФК Уфа на домашнем стадионе в рамках отбора на Лигу Европы.
Беличьи обезьяны осложняют сотрудникам лондонского зоопарка процедуру ежегодного взвешивания.
Вид на бассейны c cоленой водой в районе добычи лития в пустыне Атакама, Чили.
Иранский спортсмен Ахангариан Эрфан празднует с тренером победу в финале поединка по китайскому боксу (саньда) на Азиатских играх в Джакарте.