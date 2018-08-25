XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве