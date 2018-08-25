Картинки дня: 25 августа 2018 года, суббота

В финском Оулу прошел чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Суть соревнований сводится к тому, что участники играют на воображаемой гитаре под фонограмму, имитируя движения настоящего гитариста

В Австрии в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания

XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве

Гроза разразилась над швейцарским городом Цюрих

В китайской провинции Фуцзянь прошли сильные дожди, в результате которых эвакуировали 3,5 тысячи человек

Пополнение в семье леопардов произошло в парижском зоопарке

Реконструкторы почтили память погибших в Верденской битве 1916 года. Во время этого сражения Франция и Германия потеряли около миллиона человек

Военный парад по случаю Дня независимости состоялся в Киеве

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море