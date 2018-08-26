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Картинки дня: 26 августа 2018 года, воскресенье

В Крыму родились два дальневосточных леопарда. Один из них оказался редкого черного цвета

Компания Sony сообщила о выпуске обновленной версии робота-собаки Aibo в США. Стоимость робота — $2,899. По такой же цене компания уже продала около 11,000 роботов в Японии

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race прошел в Казани

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года

Папа римский Франциск во время визита в Ирландию заявил, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников

Группа из 81 гражданина Южной Кореи отправилась в КНДР . Там в туристическом районе Кымгансан прошла вторая встреча разделенных Корейской войной семей

Гавайи затопило после сильного урагана. Дожди оказались для островов рекордными: они покрыли штат почти метровым количеством осадков

Во Франции прошли памятные мероприятия в честь битвы при Вердене, одного из самых кровопролитных сражений Первой мировой воны
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