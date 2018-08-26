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Картинки дня: 27 августа 2018 года, понедельник

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем очередного этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии.

На Азиатских спортивных играх прошли соревнования лучников.

Глава Римско-католической церкви папа Франциск во время мессы в Ирландии.

Под Красноярском проводили уходящее лето веселым фестивалем «Летний Горнолужник».

В центре Лондона прошел ежегодный фестиваль Ноттинг Хилл.

Флаги США приспущены в память о сенаторе Джоне МакКейне, скончавшемся в субботу.

Родственники из КНДР и Южной Кореи до последнего держатся за руки на встрече, организованной властями стран.

Участники уникального велосипедного ансамбля "Крещендо" (Нидерланды) прокатились по Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня".

Глава МИД и министр обороны Турции Мевлюто Чавушоглу и Хулуси Акар осматривают залы Кремля перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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