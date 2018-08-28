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Картинки дня: 28 августа 2018 года, вторник

В Лондоне прошел ежегодный костюмированный праздник карибских общин города, который с 1966 года проводится на улицах столичного района Ноттинг-Хилл

Этот необычайно добрый снимок сделан в чешском городе Цвиков

Президент России Владимир Путин провёл последние выходные августа в Республике Тыва

Кубинские бармены приготовили в Гаване 540-литровый коктейль «Куба либре». В приготовлении напитка участвовали победители национальных и международных конкурсов, которые использовали в общей сложности 108 бутылок ром

Около 4 тысяч человек приняли участие в массовой свадьбе в Южной Корее

Зоозащитники аргентины спасли целую стаю касаток. Морских млекопитающих выбросило на берег волной прилива, и они не могли самостоятельно уйти на глубину

Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия

Эсминец ВМС США Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, покинул Черное море

В Индии обрушился многоквартирный жилой дом. Погиб один человек, еще четверо получили травмы
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