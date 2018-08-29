Картинки дня: 29 августа 2018 года, среда

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате США под 22-м номером, вышла во второй круг, обыграв 39-летнюю швейцарку Патти Шнидер

На Московском международном автосалоне компания Renault представила совершенно новый кроссовер Arkana

Пожар вспыхнул на пароме Eleftherios Venizelos в Греции, на борту которого находилось более тысячи человек. Паром плыл к городу Ханья на севере Крита. Все находившиеся на его борту люди были доставлены в порт города Пирей

Мюнхенская «Бавария» и американский клуб «Чикаго Файр» провели прощальный матч полузащитника Бастиана Швайнштайгера. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена»

Тело легендарной западной певицы Ареты Франклин было помещено в позолоченный гроб и на два дня выставлено в Музее истории афроамериканцев. Сделано это было для того, чтобы поклонники успели попрощаться с исполнительницей до того, как ее предадут земле

Омск с рабочим визитом посетил России Владимир Путин. По прилету президент сразу же отправился осматривать реконструируемую улицу Ленина

В центральной Мьянме началось «наводнение» из-за прорыва плотины

В немецком городе Висбаден появилась золотая статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Она была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство

Власти Сальвадора за один день арестовали 400 членов одной из самых жестких банд Латинской Америки "Маре Сальватруче"