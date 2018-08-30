Картинки дня: 30 августа 2018 года, четверг

В зоопарке Вены панда научилась создавать картины. Работы животного по имени Яг Янг после завершения "творческого процесса" выставляются на продажу

На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus. Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства "Кортеж"

В испанском городе Буньоле прошел традиционный праздник «Ла Томатина». Тысячи туристов со всего мира стремятся попасть в этот городок, чтобы принять участие в грандиозной битве помидорами

Прощание с сенатором Маккейном прошло в США. Прощание состоялось в Финиксе, а именно в Капитолии штата Аризона

Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне. Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям 11 районов города власти рекомендовали оставаться дома

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий раунд US Open, в двух партиях обыграв немку Юлию Гёргес

В Голливуде прошла премьера фильма "Багровая мята"

Акция памяти украинских военнослужащих, погибших под Иловайском прошла в Киеве

Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 миллиардов юаней