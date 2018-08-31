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Картинки дня: 31 августа 2018 года, пятница

Фестиваль воздухоплавания проходит во время сельской ярмарки в английском городе Энденсор

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге US Open переиграла Сорану Кырстю из Румынии. В следующем раунде она встретится с латышкой Еленой Остапенко

Белый тигренок из пекинского зоопарка, от которого отказалась мать, нашел себе новых друзей

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Ушел из жизни главный голос СССР Иосиф Кобзон

Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения

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