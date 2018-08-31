Картинки дня: 31 августа 2018 года, пятница

Фестиваль воздухоплавания проходит во время сельской ярмарки в английском городе Энденсор
Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге US Open переиграла Сорану Кырстю из Румынии. В следующем раунде она встретится с латышкой Еленой Остапенко
Белый тигренок из пекинского зоопарка, от которого отказалась мать, нашел себе новых друзей
Нью-Йорк оказался в плену сильной жары
Фестиваль Джанмаштами в честь дня рождения Кришны проходит в Мумбаи
Бывший вице-президент США Джо Байден прослезился на церемонии прощания с сенатором Маккейном
Ушел из жизни главный голос СССР Иосиф Кобзон
Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения
Жители немецкого Хемница вышли на новый митинг против мигрантов