Картинки дня: 2 сентября 2018 года, воскресенье

На Пионерском пруду в парке Горького.

Уже традиционный московский фестиваль «Цветочный Джем».

В ночь на воскресенье в Москве прошел очередной велопарад.

Немецкие пожарные после пожара, произошедшего в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.

Спасатели эвакуируют жителей по затопленной улице после сильного ливня в деревне в Шаньтоу, провинция Гуандун, Китай.

Палестинский демонстрант бросает камни в израильские войска во время протеста.

Американский футбол может быть таким же красивым, как и балет!

Попытка мексиканских евангелистов побить рекорд крупнейшего в мире писания на холме. Слова гласят: «Сьюдад-Хуарес, Библия - это правда, читайте Это".

Похороны сенатора США Джона Маккейна, вид сверху.