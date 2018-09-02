Картинки дня: 2 сентября 2018 года, воскресенье
На Пионерском пруду в парке Горького.
Уже традиционный московский фестиваль «Цветочный Джем».
В ночь на воскресенье в Москве прошел очередной велопарад.
Немецкие пожарные после пожара, произошедшего в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.
Спасатели эвакуируют жителей по затопленной улице после сильного ливня в деревне в Шаньтоу, провинция Гуандун, Китай.
Палестинский демонстрант бросает камни в израильские войска во время протеста.
Американский футбол может быть таким же красивым, как и балет!
Попытка мексиканских евангелистов побить рекорд крупнейшего в мире писания на холме. Слова гласят: «Сьюдад-Хуарес, Библия - это правда, читайте Это".
Похороны сенатора США Джона Маккейна, вид сверху.