Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.
Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского.