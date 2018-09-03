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Картинки дня: 3 сентября 2018 года, понедельник

Ученица заходит в здание школы в сибирской деревне "Большая речка".

Вдова сенатора Джона Маккейна Синди рыдает у гроба мужа перед погребением.

Пожар, возникнувший накануне в здании Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро практически полностью уничтожил экспозицию, включавшую свыше 20 миллионов экспонатов. Эксперты называют случившееся национальной трагедией.

В Москве красочным шоу завершился ежегодный фестиваль оркестров "Спасская башня".

В столице Никарагуа продолжаются уличные протесты студентов против действующего главы государства Даниэля Ортеги.

В рамках недели моды в Киеве показ прошёл на перроне железнодорожного вокзала.

Мальчик в гриме бога Кришны ждет начала религиозного фестиваля в столице Бангладеш.

Коммунисты провели в Москве митинг с требованием отмены предстоящей пенсионной реформы.

В Концертном зале имени Чайковского в Москве простились со скончавшимся в минувший четверг Иосифом Кобзоном.
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