Картинки дня: 3 сентября 2018 года, понедельник

Ученица заходит в здание школы в сибирской деревне "Большая речка".
Вдова сенатора Джона Маккейна Синди рыдает у гроба мужа перед погребением.
Пожар, возникнувший накануне в здании Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро практически полностью уничтожил экспозицию, включавшую свыше 20 миллионов экспонатов. Эксперты называют случившееся национальной трагедией.
В Москве красочным шоу завершился ежегодный фестиваль оркестров "Спасская башня".
В столице Никарагуа продолжаются уличные протесты студентов против действующего главы государства Даниэля Ортеги.
В рамках недели моды в Киеве показ прошёл на перроне железнодорожного вокзала.
Мальчик в гриме бога Кришны ждет начала религиозного фестиваля в столице Бангладеш.
Коммунисты провели в Москве митинг с требованием отмены предстоящей пенсионной реформы.
В Концертном зале имени Чайковского в Москве простились со скончавшимся в минувший четверг Иосифом Кобзоном.