Картинки дня: 4 сентября 2018 года, вторник

Во время церемонии присяги королевских волонтеров в Таиланде.
Мария Шарапова проиграла в 1/8 Открытого чемпионата США по теннису испанке Карле Суарес и покинула турнир.
Сотрудники Бразильского национального музея рыдают возле здания после тушения ночного пожара, уничтожившего большую часть экспозиции.
Пять человек погибли, еще десятки числятся пропавшими без вести в результате наводнения в китайской провинции Юньнань.
В немецком городе Хемнице прошел многотысячный митинг-концерт против расизма и ксенофобии.
Закат над Невским проспектом в Санкт-Петербурге.
Участник парада культуры Вест-Индии на улицах Нью-Йорка.
В столичном парке "Зарядье" всё готово к открытию концертного зала.
Индуистские брахманы поливают молоком статуэтку Кришны на религиозном празднике в Ахмедабаде.