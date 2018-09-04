Картинки дня: 4 сентября 2018 года, вторник

Во время церемонии присяги королевских волонтеров в Таиланде.

Мария Шарапова проиграла в 1/8 Открытого чемпионата США по теннису испанке Карле Суарес и покинула турнир.

Сотрудники Бразильского национального музея рыдают возле здания после тушения ночного пожара, уничтожившего большую часть экспозиции.

Пять человек погибли, еще десятки числятся пропавшими без вести в результате наводнения в китайской провинции Юньнань.

В немецком городе Хемнице прошел многотысячный митинг-концерт против расизма и ксенофобии.

Закат над Невским проспектом в Санкт-Петербурге.

Участник парада культуры Вест-Индии на улицах Нью-Йорка.

В столичном парке "Зарядье" всё готово к открытию концертного зала.

Индуистские брахманы поливают молоком статуэтку Кришны на религиозном празднике в Ахмедабаде.