Картинки дня: 5 сентября 2018 года, среда

Заключенные тюрьмы Hancock County, штат Миссисипи, готовят мешки с песком для укрытия дорог и строений он предстоящего тропического шторма.

Международный аэропорт Кансай в японском городе Осака оказался затоплен из-за проливных дождей, вызванных мощным тайфуном «Джеби».

Украинские дизайнеры Татьяна Земскова и Алена Ворожбит представили на неделе моды в Киеве новую коллекцию.

Палестинцы размахивают пращами на границе Сектора Газы.

Не менее пяти человек погибли в результате обрушения моста в индийской Калькутте. По предварительным данным, мост обрушился из-за подтопления, вызванного дождями.

В Пекине прошла крупнейшая мировая конференция по проблематике безопасности интернета.

Всегреческая федерация моряков решила на сутки продлить забастовку, требуя увеличения зарплаты.

Столетний Мияко Мацумото и его ста восьмилетняя супруга Масао считаются самой старой парой в мире.

Статую Матери Терезы в Калькутте привели в порядок навстречу годовщине со дня смерти католической святой.