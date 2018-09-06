Картинки дня: 6 сентября 2018 года, четверг

Талисман в виде мячика приветствует зрителей товарищеской игры сборных Словакии и Дании в Трнаве.
На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение, одним из последствий которого стал оползень в городке Ацума. Всего стихия унесла жизни двух человек.
Израильская художница Сигалит Ландау создает необычные наряды, используя соль Мертвого моря.
Актриса Кейт Бэкинсейл на вручении наград GQ Человек года в Лондоне.
Родственники пассажиров парома, затонувшего в штате Ассам на востоке Индии, ждут новостей на берегу реки. На затонувшем судне находилось 36 человек.
В иракском городе Басра протестующие подожгли правительственное здание после того, как накануне в ходе разгона митинга погибли пять человек.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Фермеры и рабочие вышли на митинг в столице Индии, протестуя против "антинародной политики" премьер-министра Нарендры Моди.
Папа римский Франциск общается с группой мексиканцев на площади Святого Петра в Ватикане.