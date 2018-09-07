Картинки дня: 7 сентября 2018 года, пятница

Свинки принимают участие в забеге с препятствиями на одной из китайских ферм.

Последствия землетрясения в районе японского города Яцума, остров Хоккайдо.

Президент США Дональд Трамп приветствует собравшихся у его самолета в штате Монтана, где прошел митинг его сторонников.

В Пхеньяне готовятся отметить круглую дату - 70-летие со дня основания КНДР.

Футболисты сборной Уэльса разгромили со счетом 3:0 команду Ирландии в матче Лиги наций УЕФА.

Полицейские задерживают украинского футбольного фаната, выбежавшего на поле во время гостевой игры с командой Чехии.

По просьбе Великобритании Совет Безопасности ООН обсудил нападение в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей, в котором обвиняют Россию.

Группа акробатов выполняет сложный трюк на церемонии спуска на воду контейнеровоза во Франции.

В одном из аукционных домов Лондона готовятся к продаже уникальных лотов из истории Голливуда, среди которых - костюм Супермена, в котором актер Кристофер Рив снимался в фильмах 1978 и 1980 годов.