Картинки дня: 9 сентября 2018 года, воскресенье

Серена Уильямс во время финального матча US Open разразилась оскорблениями в адрес главного арбитра встречи Карлоса Рамос, назвав того «лжецом» и «вором»
В Берлине тысячи байкеров провели акцию протеста против миграционной политики
В Пхеньяне состоялся военный парад в честь 70-летия основания КНДР
В альпийском регионе Европы отмечают праздник урожая. Ежегодно в первой половине осени в южной Баварии, Австрии и Швейцарии проходит Альмабтриб - спуск скота с высокогорных пастбищ на зимовку
Смерч обрушился на южное побережье Испании
В Салониках прошли акции протеста против правительства Ципраса
В Минске состоялся марафон по случаю Дня города
Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия концертного зала «Зарядье» в центре Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке на улице Николаева