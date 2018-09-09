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Картинки дня: 9 сентября 2018 года, воскресенье

Серена Уильямс во время финального матча US Open разразилась оскорблениями в адрес главного арбитра встречи Карлоса Рамос, назвав того «лжецом» и «вором»

В Берлине тысячи байкеров провели акцию протеста против миграционной политики

В Пхеньяне состоялся военный парад в честь 70-летия основания КНДР

В альпийском регионе Европы отмечают праздник урожая. Ежегодно в первой половине осени в южной Баварии, Австрии и Швейцарии проходит Альмабтриб - спуск скота с высокогорных пастбищ на зимовку

Смерч обрушился на южное побережье Испании

В Салониках прошли акции протеста против правительства Ципраса

В Минске состоялся марафон по случаю Дня города

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия концертного зала «Зарядье» в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке на улице Николаева
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При крушении самолета в Южном Судане погиб 21 человек
Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным
Главой Дагестана стал Владимир Васильев
В Белогорске продолжаются выборы губернатора Приамурья
В России начали закрываться избирательные участки
Выборы губернатора Магаданской области завершены
Выборы мэра Москвы 2018: Медведев проголосовал на участке в Раменках
Выборы мэра Москвы 2018: проголосовали почти все кандидаты на пост градоначальника
Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области
Эрдоган не исключил возможности новой встречи с Путиным после визита в Германию
На выборах мэра Москвы проголосовал Сергей Собянин
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о выборах и ожидаемой явке
Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%
Выборы мэра Москвы 2018: явка к 10:00 составила 2,61%
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана
США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро
Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР