Фотогалереи
В Пхеньяне состоялся военный парад и демонстрация в честь 70-летия основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДРВ Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
Новости 24
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В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР