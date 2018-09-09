В Пхеньяне состоялся военный парад и демонстрация в честь 70-летия основания КНДР

В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДРВ Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР
В Пхеньяне отмечают 70-летие основания КНДР