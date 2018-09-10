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Картинки дня: 10 сентября 2018 года, понедельник

В Англии прошел фестиваль гоночных автомобилей Goodwood Revival

Жительница штата Нью-Йорк Ниа Имани Франклин стала победительницей конкурса красоты "Мисс Америка-2019", который состоялся в Атлантик-Сити

Завершился розыгрыш Открытого чемпионата по теннису в мужском одиночном разряде. Победителем соревнований стал серб Новак Джокович

После венецианской премьеры фильма "Звезда родилась" исполнители главных ролей Брэдли Купер и Леди Гага представили свой фильм на кинофестивале в Торонто

На севере Калифорнии продолжают свирепствовать лесные пожары. Огонь охватил уже 12,5 тысяч гектаров территории. В тушении задействованы почти две тысячи пожарных и вертолеты

В Пхеньяне прошли торжества по случаю 70 летия рбразования КНДР

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих. Подозреваемого задержали сотрудники бригады по борьбе с преступностью. Он выходец из Афганистана

В России прошли выборы в 80 регионах. В 22 субъектах выбирали губернаторов, в 16 - депутатов законодательных органов, в 4 столицах — мэры, а в 12 регионах — новые составы городских парламентов

В Германии мигрантов снова убит местный житель. Это послужило причиной очередной волны протестов
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