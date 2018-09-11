Картинки дня: 11 сентября 2018 года, вторник

Ураган "Флоренс", усилившийся до четвертой — предпоследней по силе — категории, продолжает движение к восточному побережью США. "Флоренс" может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на штаты за последние 60 лет
В Белоруссии начались командно-штабные учения
Пастухи сгоняют скот с Альп на зимовку
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддерживает форму пробежками
В Пхеньяне праздничные мероприятия по случаю 70-летия КНДР завершились грандиозным факельным шествием
Как минимум десять участников мирной акции протеста против многолетней блокады в секторе Газа получили ранения, подвергнувшись обстрелу со стороны израильских силовиков
Недавно получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон стал депутатом гордумы Красногорска
Более 500 человек приняли участие в траурном марше после смерти немца, пострадавшего в драке с двумя афганцами
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус"