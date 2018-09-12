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Картинки дня: 12 сентября 2018 года, среда

Во время посещения рыбного рынка на острове Русский председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин испекли по блину. Получившаяся закуска вкупе с рюмкой водки ознаменовала успешное окончание переговоров

Северокорейский юнармеец наслаждается мороженым в пхеньянском зоопарке

Мексиканский клуб «Дорадос» презентовал Марадону в качестве технического директора

В Барселоне отметили День Каталонии массовым митингом за независимость

В итальянском городе Комо строители при производстве работ случайно наткнулись на старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами

Траурная церемония в память о жертвах теракта прошла на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

В Чили почтили память жертв военного переворота во главе с Пиночетом

На побережье Шри-Ланки вынесло более 25 тонн нефти. Авария произошла на трубопроводе, который соединяет морской терминал разгрузки танкеров и нефтеперегонный завод

В Белоруссии проходят командно-штабные учения
Новости 24
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Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
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Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй