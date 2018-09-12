Картинки дня: 12 сентября 2018 года, среда

Во время посещения рыбного рынка на острове Русский председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин испекли по блину. Получившаяся закуска вкупе с рюмкой водки ознаменовала успешное окончание переговоров
Северокорейский юнармеец наслаждается мороженым в пхеньянском зоопарке
Мексиканский клуб «Дорадос» презентовал Марадону в качестве технического директора
В Барселоне отметили День Каталонии массовым митингом за независимость
В итальянском городе Комо строители при производстве работ случайно наткнулись на старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами
Траурная церемония в память о жертвах теракта прошла на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
В Чили почтили память жертв военного переворота во главе с Пиночетом
На побережье Шри-Ланки вынесло более 25 тонн нефти. Авария произошла на трубопроводе, который соединяет морской терминал разгрузки танкеров и нефтеперегонный завод
В Белоруссии проходят командно-штабные учения