Картинки дня: 12 сентября 2018 года, среда

Во время посещения рыбного рынка на острове Русский председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин испекли по блину. Получившаяся закуска вкупе с рюмкой водки ознаменовала успешное окончание переговоров

Северокорейский юнармеец наслаждается мороженым в пхеньянском зоопарке

Мексиканский клуб «Дорадос» презентовал Марадону в качестве технического директора

В Барселоне отметили День Каталонии массовым митингом за независимость

В итальянском городе Комо строители при производстве работ случайно наткнулись на старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами

Траурная церемония в память о жертвах теракта прошла на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

В Чили почтили память жертв военного переворота во главе с Пиночетом

На побережье Шри-Ланки вынесло более 25 тонн нефти. Авария произошла на трубопроводе, который соединяет морской терминал разгрузки танкеров и нефтеперегонный завод

В Белоруссии проходят командно-штабные учения