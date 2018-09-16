VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.
VII Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово.