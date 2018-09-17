Картинки дня: 17 сентября 2018 года, понедельник

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал победителем Берлинского марафона, потратив на дистанцию 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Это новый мировой рекорд.

Японские пенсионеры упражняются с деревянными гантелями в День пожилых, отмечаемый по всей стране.

Штат Северная Каролина приходит в себя после урагана Флоренс. Волонтер спасает собак, брошенных своим хозяином на произвол судьбы.

Первая леди Мексики Анжелика Ривера делает жест на камеру во время парада в честь Дня независимости страны.

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду радуется забитому мячу.

В Алматы прошли зрелищные соревнования по мотофристайлу.

В Красноярске появилась будка для свободного обмена книгами.

Во время акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге.

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов доставлен на лечение в Германию.