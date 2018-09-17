Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя