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Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя

Сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Неопалимая купина в Храме Хриcта Спасителя
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