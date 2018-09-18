Картинки дня: 18 сентября 2018 года, вторник

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетел в Пхеньян для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Актеры сериала "Игра престолов" на сцене церемонии вручения наград "Эмми". Телевизионная сага получила приз в самой престижной категории - Лучший драматический сериал года.

Владимир Путин принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей». Главной темой переговоров стала обстановка в Идлибе.

Проигравший выборы в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко отказался от голодовки и передумал устанавливать палаточный лагерь перед зданием горадминистрации.

Минобороны РФ провело брифинг по новым обстоятельствам авиакатастрофы "Боинга-777" рейса МН17, на котором обвинило украинскую сторону в пуске ракеты.

Жительница затопленных ураганом Флоренс районов Северной Каролины прижимает к себе своих домашних питомцев во время эвакуации.

Индонезийские фермеры тушат подручными средствами огонь, охвативший посевы на острове Суматра.

Отдыхающие ловят последнее осеннее тепло на пляже британского города Брайтон.

Таксист совершает индуистский религиозный обряд у своего автомобиля на празднике Вишвакарма Пуджа в Калькутте.