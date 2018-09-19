Картинки дня: 19 сентября 2018 года, среда

В Лондоне открылась выставка уникальных драгоценностей и украшений британского Масонского ордена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил с рабочим визитом Москву, где прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Столичный "Локомотив" уступил в гостях турецкому "Галатасараю" со счетом 0-3.
Лидеры Республики Кореи и КНДР подписали соглашение, согласно которому Пхеньян обязуется полностью демонтировать испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончхане.
В штате Северная Каролина продолжают подсчитывать убытки от тайфуна "Флоренс".
После того как президент Перу Мартин Вискарра вынес на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству, на улицы вышли сторонники его курса.
Актер Джек Блэк удостоился личной звезды на Бульваре звезд в Голливуде.
В матче Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" разгромила на своем поле голландский "ПСВ Эйндховен" со счетом 4:0.
Повреждения, оставленные мощным ураганом "Мангхут" на высотном здании в Гонконге.