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Картинки дня: 19 сентября 2018 года, среда

В Лондоне открылась выставка уникальных драгоценностей и украшений британского Масонского ордена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил с рабочим визитом Москву, где прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Столичный "Локомотив" уступил в гостях турецкому "Галатасараю" со счетом 0-3.

Лидеры Республики Кореи и КНДР подписали соглашение, согласно которому Пхеньян обязуется полностью демонтировать испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончхане.

В штате Северная Каролина продолжают подсчитывать убытки от тайфуна "Флоренс".

После того как президент Перу Мартин Вискарра вынес на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству, на улицы вышли сторонники его курса.

Актер Джек Блэк удостоился личной звезды на Бульваре звезд в Голливуде.

В матче Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" разгромила на своем поле голландский "ПСВ Эйндховен" со счетом 4:0.

Повреждения, оставленные мощным ураганом "Мангхут" на высотном здании в Гонконге.
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