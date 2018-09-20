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Картинки дня: 20 сентября 2018 года, четверг

На территории парка "Патриот" в Подмосковье состоялась церемония освящения первого камня главного храма Вооруженных сил России, в которой принял участие президент Путин.

Владимир Путин пострелял из новейшей снайперской винтовки концерна «Калашников» в парке «Патриот».

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что не примет участие в новых выборах.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой фотографируется на священной горе Пэктусан в КНДР.

Сторонница президента Никарагуа Даниэля Ортеги танцует на митинге в его поддержку.

Чилийские полицейские маршируют с щенками служебных лабрадоров на параде в честь Дня независимости в Сантьяго.

Болванки для изготовления ковбойских шляп ждут своей очереди на одном из производств в Сальвадоре.

Игрок мадридского Реала Гарет Бейл празднует забитый гол с болельщиками.

Президент США Дональд Трамп посетил районы на Восточном побережье страны, пострадавшие от урагана Флоренс.
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