Картинки дня: 21 сентября 2018 года, пятница

Советник президента США Иванка Трамп встретилась со студентами Космического центра Джонсона в городе Хьюстон.
На пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин.
Московский Спартак уступил в Вене местному Рапиду в матче группового турнира Лиги Европы.
В Лас-Вегасе прошел митинг сторонников нового срока Дональда Трампа.
Традиционные кепки на любой вкус выставлены в витрине магазинчика в итальянском Палермо.
Посетительница показа модного дома Prada на улицах Милана.
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин поужинали после второго дня переговоров в Пхеньяне.
Красавец-олень попался фотографу в белорусском республиканском заказнике "Налибокский".
Дети и взрослые трудятся на грязной работе в порту города Дакка, Бангладеш.