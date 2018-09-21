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Картинки дня: 21 сентября 2018 года, пятница

Советник президента США Иванка Трамп встретилась со студентами Космического центра Джонсона в городе Хьюстон.

На пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин.

Московский Спартак уступил в Вене местному Рапиду в матче группового турнира Лиги Европы.

В Лас-Вегасе прошел митинг сторонников нового срока Дональда Трампа.

Традиционные кепки на любой вкус выставлены в витрине магазинчика в итальянском Палермо.

Посетительница показа модного дома Prada на улицах Милана.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин поужинали после второго дня переговоров в Пхеньяне.

Красавец-олень попался фотографу в белорусском республиканском заказнике "Налибокский".

Дети и взрослые трудятся на грязной работе в порту города Дакка, Бангладеш.
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