Картинки дня: 22 сентября 2018 года, суббота

Новая программа «Цирки мира» собрала в Минске артистов и самые эффектные номера из лучших цирков Европы

Сильный шторм обрушился на побережье Дании

В столице состоялось торжественное открытие Московского международного фестиваля «Круг света». Посмотреть на грандиозное световое шоу, которое было организовано на Гребном канале, собрались несколько тысяч человек

Сильные ливни затопили английский город Ньюкасл

На Неделе моды в Милане состоялся показ Versace

В Мюнхене начинается двухнедельный фестиваль пива «Октоберфест»

Актер Том Харди прилетел в Москву, что бы представить новый фильм студии Marvel «Веном». Картина выйдет в российский прокат 4 октября

Порядка 30 человек получили ранения в результате мощного торнадо, который был зафиксирован поблизости от канадской Оттавы. Скорость порывов ветра стихии достигала 190 км/ч

Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что рассчитывает на то, что стоящие на белорусско-российской повестке дня вопросы разрешатся до конца 2018 года