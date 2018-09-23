Картинки дня: 23 сентября 2018 года, воскресенье

Российский боксер Александр Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за звание чемпионат по версиям WBA, WBO и IBF. Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде

В Индонезии продолжается извержение вулкана Кракатау

В Японии с космодрома Танэгасима стартовала ракета Н-IIВ, на борту которой находится грузовой челнок "Конотори-7". Спутник переправит на МКС специальную капсулу. В ней будут содержаться результаты проведенных в космосе экспериментов

Папа Римский прибыл в Вильнюс, откуда начнётся его четырёхдневный визит в Литву, Латвию и Эстонию

В Индии проходит фестиваль в честь бога мудрости и изобилия Ганеша Чатуртхи

В Мюнхене в 185-й раз открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест. В этом году он проходит с 22 сентября по 7 октября

На Неделе моды в Милане прошел показ Giorgio Armani

Сильнейший ураган обрушился на столицу Канады Оттаву. В результате разбушевавшейся природной стихии пострадали кровли домов, а также повалены десятки деревьев

В Севастополе прошла выставка трофейного оружия, которое применялось в Сирии со стороны бандформирований