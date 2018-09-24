Картинки дня: 24 сентября 2018 года, понедельник

Этот снимок ревущего самца оленя был сделан сегодня на рассвете в самом большом лесном массиве Белоруссии Налибокская пуща

Огромного кита выбросило на берег недалеко от Сиднея

В небольшом городке Кашкайше неподалеку от Лиссабона открылся ежегодный фестиваль Lumina Light Festival

Сильные пожары охватили леса в американском штате Вайоминг

В Мумбае проходит фестиваль в честь бога Ганеши, на который съезжаются люди со всей страны

Победителем традиционного теннисного турнира St. Petersburg Open – 2018 стал австриец Доминик Тим, со счетом 6:3, 6:1 обыгравший в финале Мартина Клижана из Словакии

Сильные ливни затопили столицу Тайланда Бангкок

В Лондоне собрались друиды, чтобы отметить день осеннего равноденствия

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Ригу