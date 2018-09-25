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Картинки дня: 25 сентября 2018 года, вторник

Английский аукционный дом Christie’s выставил на торги самый яркий розовый бриллиант весом 19 карат Pink Legacy

Вулкан Вильяррика начал свое очередное извержение. Это самый активный вулкан в Чили

Танковые маневры проходят в Луганской народной республике

Лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА стал Лука Модрич, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, длившуюся 11 лет

Трехмесячная дочь премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн стала официальным делегатом 73-й сессии Генассамблеи ООН и получила специальный бейдж

Симоновский суд Москвы назначил 20 суток ареста Алексею Навальному за нарушение организации митинга, на котором пострадали двое полицейских

Хорватия страдает от сильных лесных пожаров

Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом

Папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику прибыл в Таллин
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Эрдоган: Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть расширен
«Нафтогаз» потребует у «Газпрома» $110 млн компенсации за разницу в цене на покупаемый в Европе газ
Синод УПЦ постановил прекратить служение с иерархами Константинопольского патриархата
Трамп призвал государства ООН бороться с социализмом
Генассамблея ООН встретила выступление Трампа смехом
Минфин США расширил санкции против окружения Мадуро
СБУ завершила расследование в отношении Кирилла Вышинского
Савченко заявила, что ей необходима операция
Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компаний
В Центробанке рассказали о причинах укрепления рубля
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины