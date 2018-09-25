Картинки дня: 25 сентября 2018 года, вторник

Английский аукционный дом Christie’s выставил на торги самый яркий розовый бриллиант весом 19 карат Pink Legacy

Вулкан Вильяррика начал свое очередное извержение. Это самый активный вулкан в Чили

Танковые маневры проходят в Луганской народной республике

Лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА стал Лука Модрич, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, длившуюся 11 лет

Трехмесячная дочь премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн стала официальным делегатом 73-й сессии Генассамблеи ООН и получила специальный бейдж

Симоновский суд Москвы назначил 20 суток ареста Алексею Навальному за нарушение организации митинга, на котором пострадали двое полицейских

Хорватия страдает от сильных лесных пожаров

Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом

Папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику прибыл в Таллин