Картинки дня: 26 сентября 2018 года, среда
Полная луна на востоке Китая. Сейчас там отмечают праздник середины осени.
Филиппинский изобретатель тестирует свой летающий автомобиль
В Лондоне уже началась подготовка к Рождественским праздникам. Первыми за дело взялись продавцы игрушек.
Палестинский курсант полицейского колледжа в южной части сектора Газа
Меган, герцогиня Сассекская, посетила Королевскую академию искусств в Лондоне
Канцлер Германии Ангела Меркель на еженедельном заседании кабинета канцелярии в Берлине
Папа Франциск с трудом справляется с порывами ветра на площади Святого Петра в Ватикане
Номер в исполнении каскадеров на шоу трюков
Желающие посмотреть на проведение фестиваля имени главного бога Индиры