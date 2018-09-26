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Картинки дня: 26 сентября 2018 года, среда

Полная луна на востоке Китая. Сейчас там отмечают праздник середины осени.

Филиппинский изобретатель тестирует свой летающий автомобиль

В Лондоне уже началась подготовка к Рождественским праздникам. Первыми за дело взялись продавцы игрушек.

Палестинский курсант полицейского колледжа в южной части сектора Газа

Меган, герцогиня Сассекская, посетила Королевскую академию искусств в Лондоне

Канцлер Германии Ангела Меркель на еженедельном заседании кабинета канцелярии в Берлине

Папа Франциск с трудом справляется с порывами ветра на площади Святого Петра в Ватикане

Номер в исполнении каскадеров на шоу трюков

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