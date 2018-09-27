Картинки дня: 27 сентября 2018 года, четверг

Жителей Дальнего Востока предупреждают о том, что в ближайшее время на регион обрушится тайфун «Трами». В настоящее время тайфун находится над акваторией Тихого океана, он двигается на северо-запад со скоростью 60 километров в час

Компания Hamleys представила новую рождественскую коллекцию игрушек

Дыхание осени. Снимок сделан в парке в Лондоне

Самую дорогую обувь в мире выставили в отеле Бурдж-эль-Араб в Дубае. Золотые туфли с бриллиантами стоят 17 млн долларов и будут показаны вместе с недавно выпущенной коллекцией ювелирной обуви

Меган Маркл пришла на открытие выставки "Океания" в Королевской академии художеств. Там принцесса пообщалась с представителями народа маори и исполнила традиционное приветствие - прикоснулась нос к носу с собеседником

За несколько дней до старта официальных продаж новой продукции Apple в магазин re: Store уже выстроилась очередь. Предприимчивые граждане надеются выгодно продать право купить смартфон раньше других

На территории «Сколково» запущен первый беспилотный автобус «Шатл». Самоуправляемое транспортное средство было разработано и изготовлено совместными усилиями компании «КамАЗ» и института «НАМИ»

Сильный шторм обрушился на остров Мальта

Российские военные впервые применили на учениях береговой ракетный комплекс «Бастион». Его недавно доставили на остров Котельный