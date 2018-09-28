Картинки дня: 28 сентября 2018 года, пятница

В Китая проходит фестиваль экстремального пирсинга, тату и боди-арта

В Микронезии Boeing 737, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку на воду

В России стартовали продажи iPhone XS и XS Max

Украина купила у США два списанных патрульных катера. Представители Пентагона отметили, что на этих кораблях «вооружение не установлено»

Сильный шторм бушует у берегов Мальты

Неделя высокой моды продолжает свою работы в Париже

В Сочи стартует пятый в истории Гран-при России «Формулы-1». «Королевские гонки» пройдут на «Сочи Автодроме» с 28 по 30 сентября

Лидеры стран СНГ приехали в Душанбе на заседание Совета глав государств Содружества

В Иерусалим каждый год приезжают тысячи христиан-евангелистов, чтобы вместе с израильтянами участвовать в «Марше с флагами». Цель проведения этого мероприятия состоит в возобновлении 3000-летней традиции паломничества в Иерусалим в дни праздника