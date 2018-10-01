Картинки дня: 1 октября 2018 года, понедельник

Сторонники независимости Каталонии от Испании проводят акции протеста в честь первой годовщины референдума о независимости

В Нарочи отметили 100-летие окончания Первой мировой войны. Исторические клубы из Беларуси и России провели реконструкцию знаменитой Нарочской наступательной операции

Военно-морские силы Украины провели командно-штабные учения "Казацкая воля - 2018" в Азовском море

Выставка ретро-автомобилей прошла в Париже

Принц Уильям посетил британские войска в Кении. Герцог Кембриджский присоединился к солдатам во время военных учений, а затем побеседовал с военнослужащими о службе и даже поиграл в футбол

Петербург пережил 310-е наводнение. Уровень воды в Неве поднимался до отметки 179 сантиметров

Президент России Владимир Путин наградил победителя гонки в чемпионате "Формулы-1" Гран-при России на "Сочи-Автодроме" Льюиса Хэмилтона

Тайфун «Трами» ударил по Японии. В префектуре Окинава без электричества остались более 230 тысяч домов. Ожидается, что до 1 октября ненастье обрушится на большую часть страны

Более 800 человек стали жертвами землетрясения и цунами в Индонезии на острове Сулавеси. Разрушены тысячи домов, отключено электричество, нет сотовой связи, по дорогам невозможно проехать из-за завалов