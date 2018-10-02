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Картинки дня: 2 октября 2018 года, вторник

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 1234. Стихия разрушила тысячи домов и объекты инфраструктуры

Международный автосалон начал свою работу в Париже

В Берлине стартовал Фестиваль света «Berlinlichtet»

Мадридский «Реал» провел тренировку в «Лужниках» в преддверии матча группового этапа против ЦСКА

Украинские националисты потребовали от Рады дать гражданство «легионерам АТО»

ВМС Украины окончили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» в Азовском море

На Неделе моды в Париже состоялся показ Chanel

Армения скорбит по Азнавуру. В стране объявят национальный траур в день похорон певца

Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили в Поставском районе Белоруссии
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В ЮАР появились первые львята, рожденные после ЭКО
20-летнюю россиянку нашли убитой в студенческом общежитии в Бельгии
Россия в 2018 году вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок
Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере
В Средиземном море в результате кораблекрушения погибли 34 человека
Британским гетеросексуалам разрешили вступать в гражданское партнерство
Столтенберг: НАТО готова принять Македонию при условии смены названия страны
В тюрьмах Испании действовала сеть, занимавшаяся вербовкой террористов
Козак поддержал предложение о введении социальной нормы энергопотребления
Сентябрь в Москве стал самым солнечным за последние сто лет
Столтенберг: НАТО подозревает Россию в нарушении договора РСМД