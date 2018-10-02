Картинки дня: 2 октября 2018 года, вторник

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 1234. Стихия разрушила тысячи домов и объекты инфраструктуры
Международный автосалон начал свою работу в Париже
В Берлине стартовал Фестиваль света «Berlinlichtet»
Мадридский «Реал» провел тренировку в «Лужниках» в преддверии матча группового этапа против ЦСКА
Украинские националисты потребовали от Рады дать гражданство «легионерам АТО»
ВМС Украины окончили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» в Азовском море
На Неделе моды в Париже состоялся показ Chanel
Армения скорбит по Азнавуру. В стране объявят национальный траур в день похорон певца
Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили в Поставском районе Белоруссии