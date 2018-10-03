Картинки дня: 3 октября 2018 года, среда

На Филиппинах началась подготовка ко Всемирному дню животных. Эта дата отмечается ежегодно 4 октября
В Германии прошел заплыв на гигантских тыквах
Меланья Трамп отправилась в тур по Африке без своего мужа, президента США Дональда Трампа. Первой страной ее турне стала Гана
ЦСКА выиграл у мадридского Реала в матче группового турнира Лиги Чемпионов 1:0
За два дня у берегов Испании обнаружили почти 700 мигрантов. Миграционный поток в страну в нынешнем году резко увеличился. В начале года через Средиземное море сюда попали 35 тысяч 859 мигрантов
Актер Пашинин заявил, что за ним следит СБУ. Кроме того, он рассказал о представителе украинских спецслужб, который якобы намекнул ему на необходимость покончить с собой
Первая пассажирская капсула сверхскоростной транспортной системы Hyperloop была представлена в испанском Кадисе
На аукционе в шотландском Эдинбурге продали бутылку виски за рекордную стоимость – 848 000 фунтов стерлингов
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя»