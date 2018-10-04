Картинки дня: 4 октября 2018 года, четверг

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц открыли выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена» в Эрмитаже

Вулкан Гамалама на индонезийском острове Тернате выбросил утром столб пепла на высоту около 250 метров, это уже второе извержение за сутки

Московский "Локомотив" уступил немецкому "Шальке" во втором туре Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся в среду на стадионе "красно-зеленых" в Черкизове, завершилась победой команды из Гельзенкирхена со счетом 1:0

Гонщики Формулы-1 прибывают в Японию на очередной этап Гран-при

В Мьянме сожгли большую партию слоновьих бивней, изъятых у контрбандистов

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси составило 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением перед десятками тысяч военных на стадионе в Тегеране

Премьер Великобритании Тереза Мэй открыла танцем свое выступление на съезде правящей Консервативной партии, проходящем в Бирмингеме

Массовыми столкновениями с полицией закончились протесты фермеров Индии, которые добиваются введения госпенсии, а также субсидий на электроэнергию и топливо