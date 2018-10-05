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Картинки дня: 5 октября 2018 года, пятница

В Финляндии стартовал международный турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов

В Магасе, где вторые сутки продолжается митинг против договора о границе с Чечней, начался сбор подписей в поддержку отставки правительства Ингушетии

"Краснодар" дома одержал волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги Европы

Первая леди США продолжает свой визит на африканский континент. Сейчас Меланья Трамп находится в Малави

«Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту вернулся на Землю

На автомобильной дороге Тверь - Ржев произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Водитель маршрутного такси "Форд" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом ЛИАЗ

Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, достигло 1 558 человек

Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, не менее пяти человек пострадали

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашения, заключённые в ходе двусторонних переговоров в Нью-Дели, а также выступили с заявлением для прессы
Новости 24
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