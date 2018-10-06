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Картинки дня: 6 октября 2018 года, суббота

Мелания Трамп заканчивает свое путешествие по Африке. В последний день турне первая леди Америки посетила Национальный парк в Кении

Выступление под открытым небом французского механистического театра, где актеры это огромные куклы, прошло в Ливерпуле

Джонни Депп приехал на кинофестиваль в Цюрих представить новый фильм со своим участием «Ричард прощается»

Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась на 86-ом году жизни в больнице в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Японии по теннису, который проходит в Токио

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси приблизилось к 1650, еще 563 человека числятся пропавшими без вести

В Магасе третьи сутки продолжается митинг против договора о границе с Чечней

В Индии проходит индуистский фестиваль, посвященный богине Дурге

Во Франции прошла церемония прощания с Шарлем Азнавуром. Певец завещал, чтобы его похоронили в монастыре, в семейном склепе — в коммуне Монфор-Л'Амори
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Британской королеве Елизавете II придется съехать из Букингемского дворца в 2025 году
Прощание с Монсеррат Кабалье состоится 7 октября
Ракетные корабли Каспийской флотилии провели успешные учения
Трехсторонние переговоры России, КНДР и Китая состоятся 9 октября в Москве
Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн
Премьер-министр Испании выразил соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье
В Лондоне 91-летнего экс-главу Евротоннеля столкнули под поезд
Опубликовано видео удара Конора Макгрегора во время дуэли взглядов с Хабибом Нурмагомедовым
В британском Солсбери пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью»
Times заподозрила российских интернет-троллей в дезинформации подростков
Майкл Помпео прибыл на переговоры в Токио в преддверии поездки в Северную Корею
На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8