Картинки дня: 6 октября 2018 года, суббота

Мелания Трамп заканчивает свое путешествие по Африке. В последний день турне первая леди Америки посетила Национальный парк в Кении

Выступление под открытым небом французского механистического театра, где актеры это огромные куклы, прошло в Ливерпуле

Джонни Депп приехал на кинофестиваль в Цюрих представить новый фильм со своим участием «Ричард прощается»

Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась на 86-ом году жизни в больнице в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Японии по теннису, который проходит в Токио

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси приблизилось к 1650, еще 563 человека числятся пропавшими без вести

В Магасе третьи сутки продолжается митинг против договора о границе с Чечней

В Индии проходит индуистский фестиваль, посвященный богине Дурге

Во Франции прошла церемония прощания с Шарлем Азнавуром. Певец завещал, чтобы его похоронили в монастыре, в семейном склепе — в коммуне Монфор-Л'Амори