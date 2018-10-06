Картинки дня: 6 октября 2018 года, суббота

Мелания Трамп заканчивает свое путешествие по Африке. В последний день турне первая леди Америки посетила Национальный парк в Кении
Выступление под открытым небом французского механистического театра, где актеры это огромные куклы, прошло в Ливерпуле
Джонни Депп приехал на кинофестиваль в Цюрих представить новый фильм со своим участием «Ричард прощается»
Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась на 86-ом году жизни в больнице в Барселоне
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Японии по теннису, который проходит в Токио
Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси приблизилось к 1650, еще 563 человека числятся пропавшими без вести
В Магасе третьи сутки продолжается митинг против договора о границе с Чечней
В Индии проходит индуистский фестиваль, посвященный богине Дурге
Во Франции прошла церемония прощания с Шарлем Азнавуром. Певец завещал, чтобы его похоронили в монастыре, в семейном склепе — в коммуне Монфор-Л'Амори