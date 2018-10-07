Картинки дня: 7 октября 2018 года, воскресенье

Боец смешанных единоборств россиянин Хабиб Нурмагомедов победил в бою за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship – UFC в легком весе ирландца Конора Макгрегора и защитил свой титул

Тысячи человек собрались в испанском городе Вильяфранка-дель-Пенедес, чтобы поучаствовать в традиционном развлечении — возведении «живых башен» из людей

«Русские витязи» провела показательные выступления перед красноярцами. Четыре самолета Су-30СМ продемонстрировали горожанам мастерство группового и индивидуального высшего пилотажа

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Токио. Россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в финале обыграл третью ракетку турнира японца Кэя Нисикори - 6:2, 6:4

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии

В завершение четырехдневного тура по Африке, Меланья Трамп посетила Египетские пирамиды в Гизе и посмотрела на статую Великого сфинкса

Ситуация в Магасе, где продолжается стихийная акция, связанная с договоренностью о границе между Чечней и Ингушетией, спокойная и находится под контролем правоохранительных органов

Жители столицы Дагестана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу своего земляка Хабиба Нурмагомедова, одолевшего ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона крупнейшей американской лиги UFC в легком весе, прошедшего в Лас-Вегасе